«Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на защитника «Ювентуса» с ценой €60-70 млн

Дата публикации: 25-02-2026 01:34

Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» внимательно наблюдают за защитником «Ювентуса» Андреа Камбьязо. В январе туринский клуб отверг предложения о его трансфере на сумму €50 млн, сообщает Caught Offside.

По данным источников, итальянский клуб не планирует расставаться с 26-летним футболистом, однако рассмотрит возможность его продажи, если поступит предложение в размере €60-70 млн.

В текущем сезоне Камбьязо сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2029 года. По информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в €30 млн.

Стоит отметить, что интерес к Камбьязо со стороны ведущих европейских клубов обусловлен его универсальностью и высокой игровой техникой. Он способен выступать на различных позициях в обороне и средней линии, что делает его ценным игроком для любой команды. Кроме того, его опыт выступлений в Серии А и международных турнирах способствует росту репутации, а перспективы дальнейшего развития привлекают внимание скаутов.

Если «Ювентус» решит пойти навстречу и согласится на трансфер в пределах указанных сумм, можно ожидать напряжённой борьбы между «Реалом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за подписания защитника. Каждая из команд готова усилить свою защиту в преддверии следующих сезонов и рассматривает Камбьязо как перспективное приобретение.