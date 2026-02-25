«Байер» не сумел обыграть «Олимпиакос» на своём поле, но прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 25-02-2026 01:31

Завершился матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором сошлись команды «Байер» из Германии и «Олимпиакос» из Греции. Игра проходила на домашнем стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась нулевой ничьей 0:0. Прямую трансляцию матча обеспечивал сервис Okko, а также встречу можно было наблюдать на странице Okko на платформе «Чемпионат».

В первом поединке, прошедшем в Греции, леверкузенский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0. В итоге по сумме двух встреч «фармацевты» вышли в 1/8 финала турнира, где их ждет встреча с победителем пары «Арсенал» — «Бавария».

По итогам группового этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков, что позволило им занять 18-е место в общем рейтинге. Немецкий коллектив был чуть впереди — 12 очков и 16-я строчка в таблице.

Финальная игра текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в венгерском городе Будапешт. Решающий матч запланирован на 30 мая 2026 года и обещает стать ярким футбольным событием.