«Будё-Глимт» обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 25-02-2026 01:33

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились итальянский клуб «Интер» и норвежский «Будё-Глимт». Во встрече на домашнем стадионе «Интера» — «Сан-Сиро» (также известном как «Джузеппе Меацца») в Милане, гости одержали победу со счётом 2:1. Стоит отметить, что в первом матче норвежская команда также показала превосходство, выиграв с результатом 3:1. Главным арбитром встречи стал Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания).

Голы в этом матче были забиты на 58-й, 72-й и 77-й минутах. Сначала Йенс Петтер Хёуге открыл счёт, выведя «Будё-Глимт» вперёд. Через четверть часа Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежцев. Итальянцы смогли ответить лишь одним голом — на 77-й минуте отличился Алессандро Бастони, сокративший разрыв в счёте. В составе гостей ярко проявил себя российский вратарь Никита Хайкин, который сделал несколько ключевых сейвов и помог своей команде удержать победу.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» набрал 9 очков и занял итоговое 23-е место в общем зачёте. «Интер» с 15 очками расположился на 10-й позиции. В 1/8 финала норвежский клуб встретится с одним из сильнейших соперников — либо с «Манчестер Сити», либо с лиссабонским «Спортингом».

Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на легендарном стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий поединок намечен на 30 мая 2026 года и обещает стать одним из самых запоминающихся в истории турнира.