АПЛ планирует создать стриминговую платформу по аналогии с Netflix

Английская Премьер-лига разрабатывает концепцию собственной стриминговой платформы, которая будет работать по примеру Netflix. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на Guardian Sport.

Суть идеи — предоставить болельщикам возможность смотреть все матчи Премьер-лиги и самостоятельно выбирать игру в любое время, удобное для них. Согласно информации источника, планируемая абонентская плата за доступ к сервису может составить около £10 (€11,5) в месяц. Такой формат позволит фанатам получить больше свободы в выборе контента и времени просмотра.

Ожидается, что запуск собственной платформы позволит Премьер-лиге значительно увеличить доходы и улучшить взаимодействие с аудиторией. Введение стримингового сервиса отвечает современной тенденции роста популярности онлайн-трансляций и изменению привычек зрителей, отмечает источник. Такая инициатива также поможет клубам укрепить связь с поклонниками и привлечь новых подписчиков.

Кроме того, платформа может предложить дополнительные функции – например, повторные просмотры, эксклюзивные интервью с игроками и экспертные комментарии. Всё это направлено на создание уникального пользовательского опыта и повышение интереса к английскому футболу на цифровых площадках. Планируется, что запуск нового сервиса состоится в ближайшие месяцы, после чего Премьер-лига сможет оценить его влияние на аудиторию и коммерческие показатели.