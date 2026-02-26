«Аталанта» обыграла «Боруссию» и прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-02-2026 00:12

Завершился ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между итальянской «Аталантой» и дортмундской «Боруссией» из Германии. Матч проходил на стадионе «Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Главным судьёй встречи стал Хосе Санчес Мартинес из Испании. Итоговый счёт — 4:1 в пользу итальянского клуба.

Уже на пятой минуте встречи нападающий Джанлука Скамакка открыл счёт для «Аталанты». За шесть минут до окончания первого тайма защитник Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 57-й минуте бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич забил третий гол. Встречная атака дортмундцев на 75-й минуте увенчалась точным ударом Карима Адейеми, который сократил разрыв. Однако на компенсированной к основному времени восьмой минуте полузащитник Лазар Самарджич с помощью пенальти закрепил победу своей команды, сделав счёт 4:1.

Напомним, что в первом матче «Боруссия» выиграла со счётом 2:0, но благодаря результату двух встреч «Аталанта» прошла в 1/8 финала престижного европейского клубного турнира.