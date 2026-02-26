05:32 ()
«Барселона» прокомментировала возможность подписания Эрлинга Холанда

Дата публикации: 26-02-2026 00:09

 

Член совета спортивного комитета «Барселоны» Жоан Солер поделился видением клуба касательно трансферной политики и будущих планов на футбольном рынке.

«Мы вполне можем позволить себе приобретение таких футболистов, как Хулиан Альварес или Эрлинг Холанд. За период в пять лет подобные инвестиции способны окупиться, и финансовый бюджет «Барселоны» готов к таким шагам.

Тем не менее клуб обязан проявлять осторожность по части обязательств, связанных со структурой заработной платы. Мы уже установили лимит и намерены его не превышать. Важно подписывать игроков, ориентируясь на рыночные цены, при этом постоянно контролируя нашу систему оплаты труда», — отметил Солер, слова которого цитирует Cadena Ser.

На данный момент команда представлена в лидерах турнирной таблицы Ла Лиги, что добавляет уверенности в успешном продолжении сезона и реализации заявленных амбиций.

