Гвардиола стремится выиграть чемпионат мира после ухода из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 26-02-2026 00:11

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост сразу после завершения текущего сезона. По сведениям The Touchline в социальной сети X, после ухода из манчестерского клуба у испанского наставника останется одна заветная мечта — выиграть чемпионат мира.

Гвардиола не стремится возглавить какую-то конкретную национальную сборную, однако он хотел бы работать с командой, способной бороться на высшем международном уровне. Испанский тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года и смог привести клуб к 18 трофеям за это время, включая шесть чемпионских титулов Англии и престижный трофей Лиги чемпионов. При этом контракт Гвардиолы с манчестерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Несмотря на длительную и успешную работу в клубном футболе, Гвардиола мечтает о достижении вершины на международной арене. Ему бы хотелось испытать себя в роли тренера сборной, которая сможет побороться за звание чемпионов мира, что является высочайшей наградой в карьере любого специалиста. При этом неясно, кем именно окажется будущий клуб или сборная Гвардиолы, поскольку он не ограничивает себя в выборе команды и готов рассмотреть разные варианты для дальнейшего развития.

Нынешний сезон может стать для Гвардиолы последним в «Манчестер Сити», если он решит реализовать своё желание и пойти на новый этап в карьере. Вопрос о продлении или прекращении сотрудничества с клубом станет актуальным уже в ближайшие месяцы, и всем болельщикам будет интересно увидеть, какой выбор примет один из самых успешных тренеров современности.