Голкипер «Манчестер Юнайтед» Байындыр продолжит играть в Турции

Дата публикации: 26-02-2026 00:07

Вратарь клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Турции Алтай Байындыр предстоящим летом перейдёт в турецкий футбольный клуб «Бешикташ», сообщает издание Fanatik.

Согласно источнику, турецкий клуб уже договорился с игроком по условиям контракта. Изначально обсуждалась зарплата в размере €3 млн, но в итоге стороны согласовали сумму €2 млн. При этом «красные дьяволы» приняли предложение и готовы отпустить вратаря за €5 млн. Байындыр присоединится к новому клубу сразу после открытия летнего трансферного окна.

В текущем сезоне игрок провёл за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых пропустил 11 мячей. Ранее на профессиональном уровне он выступал за такие турецкие клубы, как «Анкарагюджю» и «Фенербахче».

Переход Байындыра в «Бешикташ» станет важным событием для команды и укрепит её позиции в турецкой Суперлиге. Голкипер известен своей надёжной игрой и опытом выступлений как в национальной сборной, так и в европейских клубах. Данный трансфер может положительно сказаться на составе и результатах «Бешикташа» в предстоящем сезоне, усилив их оборону и вратарскую линию.