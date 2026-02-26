Фанаты «Реала» призывают к наказанию болельщика «Бенфики» за инцидент с бананами

Дата публикации: 26-02-2026 00:08

Фанаты «Реала» настаивают на том, чтобы привлечь к ответственности болельщика «Бенфики», который пронёс бананы в музей клуба на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В видеозаписи, сделанной на выходных в музее футбольного клуба, видно, как мужчина подошёл к большой фотографии, где изображены игроки «сливочных» с трофеем Лиги чемпионов 2024 года. Он взял связку бананов, поднёс её к изображению Винисиуса Жуниора и позировал для снимка. Этот поступок вызвал волну негодования среди болельщиков мадридского клуба и получил широкое обсуждение в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Лео Диас на платформе X (ранее Twitter).

Сегодня, 25 февраля, запланирован ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между мадридским «Реалом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В первом матче «Реал» одержал победу со счётом 1:0, и сейчас клуб из Испании стремится закрепить своё преимущество на домашней арене.

Этот инцидент с бананами стал предметом серьёзной критики и вызвал призывы среди фанатов «Реала» и представителей клуба к тщательному расследованию произошедшего. Сообщество футбольных болельщиков осуждает подобные действия, рассматривая их как неуважение и провокацию, особенно на фоне важного спортивного события, где эмоции уже и так зашкаливают. Ожидается, что клубные власти и организации, ответственные за безопасность и порядок на стадионе, примут соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Таким образом, ситуация накануне ответного матча остаётся напряжённой, а предстоящая игра обещает быть не только спортивным противостоянием, но и испытанием для обеих сторон в плане контроля над эмоциями и поведения фанатов на стадионе.