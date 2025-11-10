Бенфика не смогла удержать победу в чемпионате Португалии

Дата публикации: 10-11-2025 01:40

Лиссабонская Бенфика вновь испытала горечь упущенной победы на 11-м туре чемпионата Португалии сезона 2025/26. 10 ноября «орлы» сыграли вничью со скромным клубом Каза Пия, завершив встречу с результатом 2:2.

В составе хозяев поля блестяще проявил себя украинский полузащитник Георгий Судаков, открывший счет уже на 17-й минуте, радуя болельщиков точным ударом. В дальнейшем, уже на 60-й минуте, с пенальти увеличил преимущество команды другой украинец – нападающий Вангелис Павлидис, установивший 2:0.

Тем не менее матч преподнес немало драматичных моментов. Еще один украинский футболист в составе «Бенфики» – голкипер Анатолий Трубин – вел игру без пропущенных голов до 65-й минуты. Важным эпизодом стало отражение пенальти от Кассиано, однако фортуна отвернулась от лиссабонцев, когда защитник Томаш Араужу случайно отправил мяч в собственные ворота, сократив отставание соперника.

И на последних минутах встречи команда Каза Пия сумела отыграться: на 90+1-й минуте Ренату Ньяга пробил мимо Трубина, поставив итоговый счет 2:2. Этот результат стал ударом для Бенфики, упустившей важные очки в борьбе за лидерство в чемпионате.

Несмотря на разочарование, игра продемонстрировала важный вклад украинских футболистов в лиссабонский клуб и возможность для дальнейшего совершенствования команды в предстоящих турах.