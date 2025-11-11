Жоау Невеш: Полностью готов к игре

Дата публикации: 11-11-2025 00:11

Молодой полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Португалии Жоау Невеш, которому недавно исполнился 21 год, поделился своими эмоциями и оценил готовность к важнейшим матчам в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. В интервью французскому порталу Footmercato Невеш подчеркнул, что чувствует себя превосходно и полностью готов продемонстрировать лучший футбол в составе португальской сборной. «Я абсолютно здоров на все 100% и собираюсь отдать все силы ради команды своей страны. Очень рад быть частью этого коллектива и уверен, что мы сможем добиться поставленных целей», — отметил Жоау.

Напомним, что недавно португалец залечил травму: 17 сентября во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (матч завершился со счётом 4:0), футболист получил повреждение левого подколенного сухожилия. После лечения и успешного восстановления медицинский штаб дал разрешение включить игрока в заявку национальной сборной на ноябрьские игры отбора к ЧМ-2026 против Ирландии и Армении. Для Невеша это отличный шанс вновь продемонстрировать свои талант и боевой дух на международной арене.

В текущем сезоне Жоау уже провёл восемь матчей во всех турнирах, выступая за ПСЖ. За этот период полузащитник отличился высокой результативностью, забив пять мячей и внесён существенный вклад в успехи парижского клуба. Футбольные аналитики отмечают его уверенность, работоспособность и умение принимать верные решения на поле, что делает его одним из самых перспективных молодых игроков не только в клубе, но и в сборной Португалии. Болельщики с нетерпением ждут его новых ярких выступлений как на клубном, так и на международном уровне.