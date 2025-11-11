Морган Роджерс подписал новое соглашение с «Астон Виллой»

Дата публикации: 11-11-2025 00:15

Молодой и талантливый вингер футбольного клуба «Астон Вилла» и национальной сборной Англии Морган Роджерс подписал новое долгосрочное соглашение со своей нынешней командой. О заключении обновлённого контракта официальный сайт «вилланов» сообщил в начале этой недели, вызвав большой интерес болельщиков.

Согласно условиям нового договора, Роджерс останется в составе «Астон Виллы» до лета 2031 года. Таким образом клуб из Бирмингема подтвердил веру в потенциал молодого футболиста, рассчитывая на его существенный вклад в успехи команды на протяжении следующих семи лет.

Роджерс начал свою профессиональную карьеру в системе «Вест Бромвич Альбион», где прошёл школу футбольного мастерства и выделился среди сверстников отличной техникой и высокой скоростью. На взрослом уровне Морган защищал цвета таких команд, как «Манчестер Сити», «Линкольн Сити», «Борнмут», «Блэкпул» и «Мидлсбро». В январе 2024 года игрок присоединился к «Астон Вилле», и с тех пор стал одним из ключевых игроков основного состава.

За время своего пребывания в клубе из Бирмингема Роджерс провёл 86 официальных матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 20 результативными передачами. Его высокая работоспособность, умение обыгрывать защитников один в один и способность принимать правильные решения в атаке сделали Роджерса одним из самых ценных футболистов английского первенства.

Согласно актуальной информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Моргана Роджерса оценивается в € 65 млн. Такой высокий показатель объясняется не только его индивидуальной статистикой, но и перспективами дальнейшего роста. Руководство «Астон Виллы» рассчитывает, что игрок будет продолжать прогрессировать и в будущем поможет клубу добиться новых успехов на внутренней и международной аренах.