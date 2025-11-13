Валерий Карпин рассказал, что не запрещает игрокам употреблять алкоголь в разумных пределах
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о своём отношении к употреблению алкоголя футболистами. По словам специалиста, он не запрещает игрокам расслабляться с бокалом вина, пивом или даже рюмкой водки, но подчёркивает, что важно знать меру.
«Пиво — окей, но всё зависит от количества. Пять литров и потеря контроля — это уже не окей. Водка в больших объёмах — тоже нет. Рюмка водки — окей, бокал вина — тоже окей, а вот пять бутылок — нет. Главное — соблюдать меру», — цитирует Карпина портал Sport24.
Наставник отметил, что в его команде нет строгих запретов, но дисциплина и ответственность за собственное состояние остаются приоритетом. «Каждый должен понимать, что он профессиональный спортсмен и несёт ответственность перед собой, партнёрами и болельщиками. Всё должно быть в рамках разумного», — добавил тренер.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, совмещая эту должность с постом главного тренера московского «Динамо». Под его руководством национальная команда провела ряд товарищеских матчей и продолжает готовиться к возможному возвращению на международную арену.