Вингер команды «Бавария» Майкл Олисе поделился своим мнением относительно перспектив выиграть престижную награду «Золотой мяч». В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 37 матчах, где сумел забить 15 голов и сделать 26 результативных передач, демонстрируя высокую результативность и вклад в игру своей команды.

«Я не зацикливаюсь на этом. В сезоне ещё предстоит провести много важных игр. Если мне удастся получить эту награду, это будет здорово, но сейчас мои мысли далеко не об этом. Главное для меня — завоевать трофеи и успешно выступить вместе с командой, а всё остальное придёт само», - заявил Олисе в интервью RMC Sport.

10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» провела убедительный матч против «Аталанты», выиграв с разгромным счётом 6:1. В этом матче Майкл Олисе блестяще проявил себя, забив два гола и оформив одну результативную передачу, что значительно поспособствовало успеху его команды. Такие выступления уверенно поднимают статус Олисе и укрепляют его позицию в составе «Баварии».

Футболисты «Баварии», включая Олисе, продолжают бороться за высокие достижения в текущем сезоне, где стоит задача не только успешно пройти в Лиге чемпионов, но и выиграть все возможные внутренние и международные турниры. Майкл отмечает, что личные награды — это лишь приятный бонус, а главная цель — успехи клуба и командный дух, которые ведут к значительным победам и заслуженному признанию.