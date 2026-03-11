Юрген Клопп рассматривается в качестве возможного тренера сборной Германии после ЧМ-2026

Дата публикации: 11-03-2026 22:02

Бывший немецкий тренер Юрген Клопп может занять пост главного тренера сборной Германии после чемпионата мира 2026 года. В настоящее время команду возглавляет Юлиан Нагельсманн, однако его будущее на этой позиции остается неопределённым. Как отмечает издание Bild, если сборная не продемонстрирует достойных результатов на грядущем турнире, руководство может рассмотреть замену.

Напомним, что Германия выиграла чемпионат мира в 2014 году, но на мундиалях 2018 и 2022 годов сборная не смогла пройти дальше группового этапа. Учитывая это, ожидания от предстоящего чемпионата высоки, и требования к Нагельсманну существенные, как подчеркнули источники.

Ранее также сообщалось, что в компании Red Bull испытывают недовольство результатами работы Клоппа на должности главы глобального футбольного подразделения. Юрген занимает эту позицию с 2025 года. Несмотря на это, представители Red Bull готовы не препятствовать его возможному возвращению в тренерский спорт уже летом этого года. В последние недели имя Клоппа также связывают с мадридским «Реалом», чему дополнительно придаёт интерес к его тренерской карьере.

Таким образом, будущее Юргена Клоппа в футбольном мире продолжает вызывать множество вопросов и спекуляций. Его возможное возвращение на тренерский пост в сборной Германии может стать важным шагом как для самого специалиста, так и для национальной команды, которая стремится вернуть себе статус одного из сильнейших коллективов мира.