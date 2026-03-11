В «Баварии» сообщили подробности о травмах Дэвиса, Урбигa и Мусиалы

Дата публикации: 11-03-2026 21:57

Пресс-служба футбольного клуба «Бавария» предоставила подробную информацию о травмах трех игроков – вратаря Йонаса Урбига, полузащитника Джамала Мусиалы и защитника Альфонсо Дэвиса. Все они получили повреждения в ходе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (6:1) и теперь вынуждены приостановить участие в играх.

Как сообщается в официальном аккаунте «Баварии» в социальной сети X, у Альфонсо Дэвиса диагностировано растяжение подколенного сухожилия правой ноги, которое он получил в вчерашнем матче. Голкипер Йонас Урбиг получил сотрясение мозга, что требует особого внимания и восстановления. Джамал Мусиала продолжает реабилитацию после обострения болевого синдрома в левой лодыжке, травма которой была приобретена еще летом прошлого года.

Стоит отметить, что Альфонсо Дэвис только недавно вернулся на поле после длительного перерыва – это был его первый матч за «Баварию» с 21 февраля. Защитник пропустил около двух недель из-за травмы бедра, и его возвращение вызвало большой интерес среди болельщиков клуба.

Таким образом, ситуация с кадровым составом «Баварии» в ближайших матчах остается непростой. Медицинская служба клуба продолжит наблюдение за состоянием футболистов и примет все необходимые меры для их скорейшего восстановления, чтобы команда могла успешно продолжить борьбу в Лиге чемпионов и национальных турнирах.