Ханс-Дитер Флик спас ребёнка из толпы на встрече с фанатами «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проявил неравнодушие, спасая юного фаната сине-гранатовых от давки после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Встреча состоялась на «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле и завершилась ничьей — 1:1.

После игры поклонники каталонской команды собрались у игроков «блауграны», чтобы взять автографы. Внезапно один ребёнок оказался зажат между ограждениями и не мог выбраться из толпы. Ханс-Дитер Флик быстро заметил опасную ситуацию и оперативно выручил мальчика, предотвратив неприятные последствия.

Стоит отметить, что ответный матч этих команд будет сыгран в Испании, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Запланировано это событие на 18 марта в 20:45 по московскому времени. Болельщики с нетерпением ожидают продолжения противостояния, чтобы увидеть, кто же выйдет в следующий этап турнира.

Такой поступок тренера не только подчеркнул его профессионализм, но и человеческие качества — внимательность и заботу о своих болельщиках. В эпоху больших спортивных событий подобные моменты напоминают о важности безопасности зрителей и ответственности команд и организаторов за своих фанатов.