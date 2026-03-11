Йожеф Сабо прокомментировал скандальный матч между "Полесьем" и "Динамо"

Дата публикации: 11-03-2026 22:27

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказал свое мнение о работе арбитра в матче чемпионата Украины между командами «Полесье» - «Динамо», который завершился со счетом 1:2 в пользу киевлян.

«Я, честно говоря, не ожидал от Динамо такой уверенной игры - молодцы. Главному тренеру Костюку удалось разработать и внедрить отличную тактику на этот поединок, и команда в целом продемонстрировала настоящую дисциплину и сплоченность на поле. Отдельно хочу отметить, что несмотря на множество разговоров о якобы ошибках арбитра, не стоит забывать, что на матче работал VAR - видеопомощник рефери. Судьи неоднократно пересматривали спорные моменты и принимали решения, основываясь на повторах. По моему мнению, никакого предвзятого отношения или фатальных ошибок в судейских действиях не было», - прокомментировал Сабо.

Напомним, что ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич был крайне недоволен спорными решениями судей в резонансном матче 19-го тура и подготовил официальное обращение к руководству Украинской ассоциации футбола и представителям футбольного сообщества, отметив, что судейские решения оказали значительное влияние на ход встречи.