Сергей Ребров получил неприятные новости в предверии матча Украина – Швеция

Дата публикации: 11-03-2026 22:29

Защитнику Арсению Батагову, который является одним из кандидатов в национальную сборную Украины по футболу, возможно, придется пропустить ближайшие игры команды из-за полученной травмы.

Согласно последним сведениям, 23-летний центральный защитник травмировался во время одной из тренировок своего клуба - турецкого «Трабзонспора». Сейчас медицинский штаб внимательно следит за состоянием игрока, и лишь после прохождения полного медицинского обследования можно будет точно сказать, насколько серьезна его травма и как быстро Арсению удастся восстановиться.

В некоторых источниках отмечается, что на реабилитацию футболиста потребуется от одной до четырех недель, в зависимости от того, как пройдет лечение и реагирует организм спортсмена на терапию. Таким образом, даже если Батагова вызовут в расположение сборной, есть высокая вероятность, что он будет вынужден отказаться от приглашения и сосредоточиться на восстановлении, чтобы избежать риска повторного повреждения.

Напомним, что 23 марта подопечные Сергея Реброва должны провести важный матч против национальной сборной Швеции. Отсутствие такого игрока, как Арсений Батагов, может сказаться на оборонительных порядках украинской команды, ведь его стабильная игра приносила значительную пользу как клубу, так и сборной. Но здоровье спортсмена всегда остается приоритетом.