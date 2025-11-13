«Реал» может обменять Родриго на Вирца из «Ливерпуля»

Дата публикации: 13-11-2025 16:29

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» проявляет серьёзный интерес к перспективе приобретения атакующего полузащитника «Ливерпуля» Флориана Вирца. Как сообщает издание CaughtOffside со ссылкой на испанский портал Defensa Central, 22-летний германский талант пока не до конца смог адаптироваться к интенсивному стилю игры и высоким требованиям английской Премьер-лиги, что заметили и представители топ-клубов Европы.

Любопытно, что особый интерес к Вирцу проявляет новый главный тренер мадридской команды Хаби Алонсо. Ещё в бытность свою наставником леверкузенского «Байера» он имел возможность непосредственно работать с Флорианом и высоко оценил потенциал немецкого футболиста, его тактическую гибкость, умение отдавать голевые передачи, а также способность забивать важные мячи. Именно поэтому, получив руководство над «Реалом», Алонсо инициировал обсуждение сделки, в рамках которой клуб готов рассмотреть вариант обмена Вирца на нападающего «королевского клуба» Родриго.

Сам Родриго, хоть и был одним из ключевых игроков мадридцев на протяжении прошлых сезонов, в последнее время столкнулся с определёнными трудностями. Молодой бразилец стал получать меньше игрового времени из-за большого количества конкурентов в атакующей линии «Реала», а также изменений тактической схемы. Считается, что сам футболист рассматривает возможность продолжить карьеру за пределами Испании ради регулярной игровой практики и новых вызовов. Руководство «сливочных» также готово рассмотреть вариант его ухода, причём возможный обмен на такого яркого исполнителя, как Вирц, выглядит весьма привлекательным для обеих сторон. Не исключено, что подобная сделка может быть реализована уже в 2026 году, если стороны найдут взаимоприемлемые условия.

По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Флориана Вирца составляет впечатляющие €130 млн, что подчеркивает его статус одной из самых ценных молодых звезд европейского футбола на сегодняшний день. В то же время Родриго оценивается в €80 млн, и с учётом возраста, талантов и дальнейшего потенциала обоих футболистов возможный обмен может стать одним из самых громких трансферных событий ближайших сезонов.

Футбольные эксперты считают, что такой переход мог бы пойти на пользу как игрокам, так и клубам: Вирц получил бы шанс раскрыться в испанской Ла Лиге и интегрироваться в стиль игры Хаби Алонсо, а Родриго мог бы добавить атакующую вариативность «Ливерпулю», где его бразильская техника и скорость высоко ценятся. Фанаты обоих клубов с нетерпением следят за развитием переговоров, ожидая официальных заявлений сторон. В любом случае, возможный обмен Флориана Вирца и Родриго может стать одним из наиболее обсуждаемых и значимых трансферов в Европе в ближайшие годы.