Кризис Чили и сенсационные успехи Исландии, Кабо-Верде и Фарерских островов: как сделать национальную сборную успешной

Сборные не могут купить игроков на сотни миллионов долларов и за один сезон добиться существенного прогресса. Например, 10 лет назад сборная Чили выиграла два подряд Кубка Америки, но эти успехи не стали импульсом для того, чтобы закрепиться на одном уровне с Бразилией и Аргентиной. La Roja не может победить в официальных матчах почти год.





Что не так со сборной Чили?





La Roja не смогла квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. Команда находится в глубоком кризисе, и для исправления ситуации нужны системные изменения. Главная причина очевидна: игроки золотого поколения завершают карьеру, а достойной замены им нет. У этого есть логичное объяснение: в стране отсутствует качественная система подготовки молодежи. Об этом прямо говорил главный тренер сборной Nicolás Córdova.





Федерация футбола пыталась трансформировать Segunda División в лигу U-23, но это скорее попытка создать видимость работы. Решение привело к серьезным волнениям внутри чилийского футбола и принесло только вред.





Клубам, игрокам и болельщикам не хватает стабильности и понимания, куда все движется. Чили срочно нужен долгосрочный план, направленный на улучшение футбольной инфраструктуры и стратегии подготовки молодых футболистов. Есть много примеров, когда гораздо меньшие по размеру страны поднимали свой футбол на высокий уровень благодаря правильному подходу.





Исландия, Фарерские острова и Кабо-Верде: в чем их секрет





Исландия и Фарерские острова имеют население около 400 тысяч и 55 тысяч человек соответственно, а также непростые климатические условия. Однако это не помешало их сборным громко заявить о себе на мировой футбольной арене. Сборная Исландии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2018 года, дошла до четвертьфинала Евро-2016 и борется за попадание на мундиаль, который пройдет в 2026 году. А Фарерские острова продолжают борьбу за выход на турнир, разгромив Черногорию и обыграв Чехию.





Что же они для этого сделали? Исландия провела революцию в инфраструктуре: построила новые крытые футбольные поля и множество мини-площадок с искусственным покрытием, чтобы тренироваться можно было круглый год. Также исландцы запустили масштабную программу подготовки тренеров и повышения их квалификации, в рамках которой множество специалистов получили лицензии UEFA A и UEFA B. Параллельно в Исландии развивали женский футбол, что укрепляло футбольную культуру в стране.





Похожую стратегию выбрали и Фарерские острова. Раньше из-за климата там не было травяных полей, а матчи часто проводили на песке. Сейчас на Фарерских островах почти два десятка полей с качественным искусственным газоном. Также там активно популяризировали занятия футболом, что увеличило пул талантов, которые могут представлять национальную команду. Отметим, что в Сантьяго, столице Чили, проживает в 125 раз больше людей, чем на Фарерских островах, и при грамотной стратегии у них может быть очень много звезд в будущем.





Кейс Кабо-Верде отличается от остальных. Недавно эта сборная вышла на чемпионат мира-2026 и стала второй самой маленькой страной в истории турнира. В Кабо-Верде активно привлекают игроков, которые выросли или играют в европейских чемпионатах. А главный тренер Pedro “Bubista” Brito проработал полный отборочный цикл – он руководит командой уже больше пяти лет. Чилийцы могут только мечтать о такой стабильности: за тот же период La Roja тренировали пять разных специалистов.





Чили важно определиться с планом на ближайшие 5-10 лет, создать условия для развития молодых футболистов и доверить проект тренеру, который сможет построить новую команду.



