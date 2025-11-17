Эдуард Сперцян прокомментировал разгромное поражение сборной Армении 1:9 от Португалии

Дата публикации: 17-11-2025 20:03

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и национальной сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал поражение своей команды в шестом туре группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года. Встреча между сборными Армении и Португалии проходила на стадионе «Драгау» в городе Порту. Итоговый счёт оказался разгромным для гостей — португальцы одержали уверенную победу со счётом 9:1, не оставив армянской сборной ни единого шанса на позитивный результат в этом матче.

После окончания игры Эдуард Сперцян поделился своими эмоциями и мыслями по поводу столь тяжелого поражения. На своей странице в телеграм-канале он написал:

«В футболе случаются разные результаты, и даже такие болезненные поражения бывают в карьере каждого игрока. Тем не менее, именно такие матчи могут стать для нас серьёзным уроком и дополнительным стимулом для личностного и командного роста. Мы не собираемся опускать руки — впереди еще много игр и возможностей для реабилитации. Продолжаем работать и двигаться вперед, несмотря на трудности.

Отдельное спасибо всем болельщикам, которые не перестают поддерживать нашу команду и переживать вместе с нами за результаты», — обратился Сперцян к армянским фанатам и всей футбольной общественности.

На данный момент сборная Армении занимает четвёртую, последнюю позицию в группе F отбора на чемпионат мира 2026 года. В шести проведённых матчах команда смогла набрать лишь три очка, что существенно осложняет её турнирное положение. Однако футболисты не теряют надежды, отмечая, что еще остаются шансы улучшить своё положение в оставшихся играх, проявить характер и порадовать болельщиков достойной игрой. Тренерский штаб и футболисты продолжают работать над ошибками, анализируя причины поражения и настраиваясь на будущие встречи с ещё большей энергией и мотивацией.

Несмотря на неудачный результат в матче с одним из сильнейших соперников группы, игроки сборной Армении уверяют, что команда сплочена и готова бороться за каждое очко до конца квалификационного этапа. Поддержка болельщиков и вера друг в друга остаются важными составляющими для преодоления любых трудностей на пути к успеху.