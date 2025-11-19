Объявлены составы корзин для участников европейских стыковых матчей ЧМ-2026

Дата публикации: 19-11-2025 01:48

Стали известны составы корзин с участниками стыковых матчей европейской зоны за выход на чемпионат мира 2026 года, который впервые в истории будет проводиться сразу в трёх североамериканских странах: США, Канаде и Мексике. Европейские команды, не прошедшие через основной этап квалификации, получили последний шанс попасть на главный футбольный турнир планеты через стыковые встречи.

Все сборные, попавшие в стыки, разделены на четыре корзины:

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина;

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;

Четвёртая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Система проведения стыковых матчей следующая: команды будут распределены по корзинам согласно рейтингу и результатам квалификации, после чего сыграют два раунда – полуфиналы и финалы, состоящие из одного матча. В итоге определится четыре победителя, которые и присоединятся к другим европейским сборным в финальной части мирового первенства. Таким образом, борьба за долгожданные путёвки на ЧМ будет напряжённой и интересной вплоть до последних минут каждого поединка.

Первый полуфинальный раунд запланирован на 26 марта, а финальные матчи, которые определят обладателей последних четырех европейских билетов на чемпионат мира 2026 года, пройдут 31 марта 2026 года. Формат стыковых встреч традиционно добавляет турниру особую интригу — как известно, в одном матче может произойти все, и неожиданные результаты не так уж редки.

Жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации состоится 20 ноября. Тогда и станут известны конкретные пары соперников и маршрут каждой команды на пути к мировому футбольному форуму. Футбольные болельщики с нетерпением ожидают эти поединки, ведь фаворитами считаются такие сборные как Италия, Дания, Турция и Украина, однако упорная борьба ожидается от каждой из 16 команд. Это отличная возможность для менее известных национальных коллективов проявить себя на большой арене и, возможно, впервые в истории пробиться в число участников чемпионата мира.

Стыковые матчи европейской зоны всегда привлекают большое внимание аудитории, ведь это зачастую последние шансы для сильных, но где-то оступившихся команд доказать свой класс. Турнир станет важнейшим этапом на пути к чемпионату мира 2026, который обещает быть уникальным и захватывающим благодаря своему масштабу и формату.