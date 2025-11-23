«Ливерпуль» впервые за 60 лет обновил антирекорд в чемпионате Англии

Дата публикации: 23-11-2025 14:03

Футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел крупное поражение со счётом 0:3 от «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Этот результат стал настоящим ударом для поклонников мерсисайдцев, ведь теперь команда установила новый клубный антирекорд за последние шесть десятилетий участия в чемпионате Англии.

По сведениям статистического портала Opta Sport, «Ливерпуль» впервые с 1965 года проиграл с разгромным счётом два матча подряд в рамках английского первенства. В те годы знаменитую команду возглавлял легендарный тренер Билл Шенкли, который заложил основу будущих успехов клуба. Подобное тяжелое стечение обстоятельств лишь подчеркивает глубину сложной ситуации, в которой оказались «красные» в текущем сезоне.

Напомним, что и в предыдущем туре, на 11-й игровой неделе АПЛ, коллектив под руководством Арне Слота уступил с таким же счётом 0:3 лондонскому «Манчестер Сити» в гостях. В настоящее время «Ливерпуль» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков. Болельщики клуба надеются на скорейший выход команды из нынешнего кризиса и возвращение в борьбу за верхние строчки чемпионата.