«Рома» победила «Кремонезе» и вышла на первое место в Серии А

В 12-м туре итальянской Серии А состоялся интересный матч между «Кремонезе» и «Ромой». Встреча прошла на домашнем стадионе команды из Кремоны - «Джованни Цини». Главный судья поединка - Джованни Айрольди из Мольфетты. В напряжённом противостоянии сильнее оказались «джаллоросси», которые одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на 17-й минуте встречи - гол забил Матиас Соуле, быстро выведя гостей вперёд. Спустя почти час игры, на 64-й минуте, Эван Фергюсон удвоил преимущество «Ромы». Только через пять минут после этого третий мяч в ворота «Кремонезе» отправил Уэсли Франса, что практически сняло все вопросы о победителе. Несмотря на солидное отставание, хозяева не сдались: на 90+3-й минуте Франческо Фолино смог отквитать один мяч, немного скрасив итоговый счёт для болельщиков «гриджоросси».

Эта победа позволила «Роме» выйти на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. Теперь римский клуб уверенно занимает лидирующую строчку, опережая своих конкурентов. «Кремонезе» после 12 туров занимает 12-ю позицию с 14 набранными очками, показывая солидные результаты для команды-середняка.

В следующем туре «Кремонезе» (гриджоросси) сыграет в гостях с «Болоньей» 1 декабря - это будет важный матч за закрепление в середине таблицы. «Рома» же 30 ноября на своём поле примет одного из главных конкурентов - «Наполи». Осталось дождаться новых ярких поединков, ведь сезон только набирает обороты, и борьба за позиции продолжится, обещая болельщикам множество интересных эмоций и неожиданных результатов.