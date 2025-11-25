Рафаэль Надаль прокомментировал предложение занять пост президента мадридского «Реала»

Дата публикации: 25-11-2025 22:35

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира, знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал гипотетическое предложение занять пост президента футбольного клуба «Реал» Мадрид. Надаль с юности является преданным поклонником мадридского «Реала» и неоднократно признавался в любви к этому великому клубу.

На вопрос о том, согласился бы он возглавить «Королевский клуб», Рафаэль ответил:

«У «Реала» сейчас есть прекрасный президент, и в настоящий момент замена ему не требуется. Никто не может предсказать, что произойдёт в будущем, но если рассматривать такой вариант, то, пожалуй, я бы не стал исключать возможность попробовать себя на этом поприще. Почему бы и нет? Это огромная честь - быть связующим звеном между историей и будущим такого великого коллектива. Конечно, в первую очередь, необходимо быть уверенным, что ты к этому готов, ведь возглавить «Реал» - это невероятная ответственность, огромный вызов, требующий не только любви к клубу, но и знаний, смелости, упорства и сильного характера. Я бы хотел примерить на себя такую роль? Возможно, да. Означает ли это, что я рассматриваю подобную перспективу сейчас? Не думаю - пока вижу это как далёкую, труднодостижимую цель, но никто не знает, что преподнесёт нам жизнь», - приводит слова Рафаэля Надаля издание Mundo Deportivo со ссылкой на передачу Universo Valdano на Movistar+.

Напомним, что нынешний президент мадридского клуба - Флорентино Перес. Он занимает эту должность уже много лет и считается одним из самых успешных руководителей в истории «Реала». Тем не менее, признание Надаля говорит о его глубокой связи с клубом и о том, что в будущем великие спортсмены могут быть причастны не только к спортивным достижениям, но и к управлению футбольными гигантами.