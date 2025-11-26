«Манчестер Сити» уступил «Байеру» на своем поле в Лиге чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 01:52

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялся захватывающий матч между английским «Манчестер Сити» и немецким «Байером». Главным арбитром встречи выступал Жоау Педру Пиньейру, а ареной игры стал знаменитый стадион «Этихад» в Манчестере. Неожиданно для многих, хозяева поля уступили гостям со счётом 0:2, что стало одной из главных сенсаций игрового дня.

Счёт в матче был открыт уже на 23-й минуте. Отличился полузащитник леверкузенского клуба Алехандро Гримальдо, который сумел реализовать свой шанс и отправить мяч в сетку ворот «Манчестер Сити». Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий «Байера» Патрик Шик удвоил преимущество своей команды, продемонстрировав отличную готовность и хладнокровие в завершающей фазе атаки. Несмотря на попытки хозяев отыграться, немецкий клуб уверенно удержал преимущество до финального свистка.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы одержала яркую победу над дортмундской «Боруссией» – матч завершился со счётом 4:1 в пользу «горожан». В то же время «Байер» минимально переиграл «Бенфику», отметившись единственным забитым мячом в игре.

Финал юбилейного розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2025/2026 пройдёт на легендарной «Пушкаш Арене» в столице Венгрии, Будапеште. Решающий поединок за главный клубный трофей Европы состоится 30 мая 2026 года. Интрига турнира нарастает с каждым туром - болельщиков ждут новые неожиданные результаты и зрелищная борьба лучших команд континента.