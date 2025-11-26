Массимилиано Аллегри добился уникального достижения в истории футбола

Дата публикации: 26-11-2025 18:00

Главный тренер футбольного клуба «Милан» Массимилиано Аллегри вписал своё имя в историю мирового футбола, установив уникальный рекорд. Этот опытный наставник стал первым в истории футбола тренером, которому удалось одержать сто и более побед во всех соревнованиях сразу с двумя знаменитыми итальянскими клубами - «Миланом» (100 побед) и «Ювентусом» (271 победа). До Аллегри никто из тренеров даже не приближался к подобному достижению, ведь требуются годы плодотворной работы, постоянство и невероятная мотивация.

Кстати, юбилейная сотая победа в качестве главного тренера «Милана» была зафиксирована всего несколько дней назад – в важнейшем поединке Серии А против принципиального соперника «Интера», где «россонери» одержали минимальную победу со счётом 1:0. Этот успех не только украсил статистику тренера, но и стал весомым вкладом в борьбе клуба за высокие позиции в чемпионате Италии.

На данный момент «Милан» занимает второе место в таблице Серии А и продолжает демонстрировать стабильный и результативный футбол. Массимилиано Аллегри вновь возглавил миланский клуб в 2025 году, однако его имя давно ассоциируется с «Миланом», ведь он уже руководил этой командой с 2010 по 2014 год, добившись тогда немалых успехов. В «Ювентусе» Аллегри работал в двух разных периодах: с 2014 по 2019 год и затем с 2021 по 2024 год после небольшого перерыва. Под его руководством обе команды не раз становились чемпионами и добивались выдающихся результатов на внутренней и европейской аренах, что ещё раз подтверждает тренерский талант и выдающийся профессионализм Аллегри.