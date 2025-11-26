Уэйн Руни: «У “Арсенала” сейчас лучший шанс за долгое время победить в Лиге чемпионов»

Дата публикации: 26-11-2025 20:31

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своими мыслями относительно шансов лондонского «Арсенала» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Как отметил Руни, у «канониров» появилась действительно редкая возможность побороться за главный европейский клубный трофей. Эксперт подчеркнул, что уже много лет у команды не было столь сильного состава и такой уверенной игры, как в этом сезоне.

«У „Арсенала“ очень давно не было такого реального шанса выиграть Лигу чемпионов. Руководство и тренер провели отличную работу по усилению и балансировке состава, и сейчас клуб демонстрирует высококлассный футбол в Английской Премьер-лиге. Я по-настоящему впечатлен их выступлениями в этом сезоне.

Я думаю, многие болельщики давно ждали появления в команде такого количества качественных игроков не только в стартовом составе, но и на скамейке запасных. Даже если кто-то из ключевых футболистов получит повреждение, у тренерского штаба будет достаточно вариантов для замены и сохранения высокого уровня игры. Если “Арсенал” сумеет перенести свою уверенность и стиль также на матчи Лиги чемпионов, то их шансы на победу действительно велики», - приводит слова Руни ESPN.

Стоит отметить, что сейчас «Арсенал» набрал уже 12 очков в групповом этапе и делит первую строчку в общей турнирной таблице вместе с мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером». Сегодня лондонский клуб ожидает важнейшее противостояние пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором “канониры” встретятся с «Баварией». От исхода этого матча во многом будет зависеть дальнейшая турнирная судьба «Арсенала» в текущем сезоне.