ЦСКА победил «Оренбург» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дата публикации: 29-11-2025 20:26

В 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги состоялся интересный матч между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в столице России. Роль главного судьи исполнил Иван Абросимов. Болельщики стали свидетелями уверенной победы хозяев поля, которые обыграли соперника со счётом 2:0 и праздновали очередной успех в национальном первенстве.

Первая половина встречи прошла в напряжённой борьбе и не принесла забитых голов. Счёт был открыт лишь на 56-й минуте, и это случилось после досадного автогола: защитник гостей Данила Хотулёв отправил мяч в собственные ворота, тем самым выведя «армейцев» вперёд. Второй мяч на счету форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева, который закрепил преимущество своей команды, отличившись на 84-й минуте после быстрой атаки.

Благодаря этой победе ЦСКА сумел набрать 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 17 туров. Ближайший преследователь «Краснодар» пока что занимает вторую строчку с 34 очками, однако у него есть одна игра в запасе, что сохраняет интригу в борьбе за лидерство. «Оренбург» же по-прежнему находится в нижней части таблицы: команда набрала лишь 12 очков и занимает 14-е место, что заставляет задуматься о борьбе за выживание в оставшейся части чемпионата.

В следующем туре московские «армейцы» встретятся с прямым конкурентом – «Краснодаром». Этот принципиальный матч состоится 7 декабря и может повлиять на распределение мест в верхней части таблицы. В свою очередь «Оренбург» под руководством Ильдара Ахметзянова сразится с грозненским «Ахматом» 5 декабря, где команда попробует набрать такие необходимые очки для улучшения своего положения.