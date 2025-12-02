«Клубное телевидение "Реала" обвинило судей в предвзятости и назвало Ла Лигу коррумпированной»

Дата публикации: 02-12-2025 14:42

Клубное телевидение мадридского "Реала" жёстко высказалось о судействе арбитра Де Бургоса Бенгоэчеа после завершения матча 14-го тура испанской Ла Лиги. В этой встрече "сливочные" сыграли вничью с "Жироной", счёт остался 1:1. Представители клуба выразили недовольство действиями рефери и раскритиковали его решения, которые, по мнению клуба, повлияли на итоговый результат матча.

– Де Бургос допустил серьёзные и необъяснимые ошибки в матче против "Жироны". Именно он навредил команде больше всего. Ла Лига коррумпирована - такие судьи, как Де Бургос, имеют самый скандальный "послужной список" против "Реала". Проблема заключается и в работе VAR – система видеоассистентов рефери снова не вмешалась. Та же ситуация была с "Райо Вальекано", повторилась и сейчас с "Жироной". Такое случалось и в прошлом сезоне, когда мадридский "Реал" опережал "Барселону" на шесть очков. Вспомним инциденты с "Эспаньолом", конфликтные решения против "Осасуны"... и вот аналогичная ситуация повторяется в этом сезоне. Как бы ни выступал "Реал", судьи будто намеренно мешают клубу. Те, кто ответственен за принятие решений – бездействуют, а руководство федерации оправдывает подобные поступки судей, – цитирует слова клубного ТВ "Реала" издание Marca.

В этот раз мадридский клуб подал официальную апелляцию по поводу неназначенного пенальти в концовке встречи. Эпизод произошёл после подката против форварда "Реала" Родриго при счёте 1:1. Бразильский нападающий столкнулся в штрафной с игроком "Жироны" Хоэлем Рока и оказался на газоне, однако главный арбитр встречи не увидел в этом чистого пенальти, а VAR не посчитал нужным вмешаться.

В результате после 14 сыгранных матчей Ла Лиги мадридский "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. Лидирующую позицию занимает каталонская "Барселона", которая опережает "Реал" всего на одно очко – у неё на счету 34 балла. Болельщики и руководство "Реала" обеспокоены повторяющимися ошибками судейского корпуса, которые, по мнению столичного клуба, напрямую влияют на положение команды в чемпионате и способны отобрать заслуженные очки.

В футбольных кругах активно обсуждается вопрос объективности работы судей в испанской Ла Лиге на фоне всё новых скандальных эпизодов. Множество поклонников мадридского клуба уверены, что система нуждается в серьёзных переменах, чтобы гарантировать справедливость, прозрачность и честную борьбу всех участников чемпионата. В свою очередь руководители "Реала" настаивают на более тщательном разборе эпизодов с помощью VAR и на ответственности судей за допущенные ошибки - ведь от этого напрямую зависит успех клуба и сам имидж испанского футбола.