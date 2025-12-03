Компани прокомментировал слухи о возможной замене Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 03-12-2025 01:10

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал высказывания бывшего президента клуба Ули Хёнесса. Ранее Хёнесс заявил, что нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола якобы сообщил бельгийскому тренеру о возможности в будущем возглавить «горожан». Подобные слова вызвали широкий резонанс в футбольной среде и обсуждались не только болельщиками, но и специалистами. Однако сам Компани отреагировал на такую информацию сдержанно и подчеркнул, что все его мысли сейчас связаны исключительно с работой в «Баварии».

«Я здесь не для того, чтобы комментировать заявления Ули Хёнесса. О Хёнессе я могу сказать только хорошее, я испытываю к нему огромное уважение. Но, как мне кажется, в футболе очень сложно так далеко заглядывать вперёд. Сейчас все мои силы и внимание сосредоточены на «Баварии» и на тех целях, которых мы можем достичь вместе с командой. Я привык жить настоящим и не строю долгосрочных планов, отвлечённых от действительности. Это отнимает у меня всё свободное время. Я не думаю о других клубах – вижу только «Баварию», - приводит слова Компани ESPN.

Напомним, что Венсан Компани занял пост главного тренера «Баварии» летом 2024 года, сменив на этой должности Томаса Тухеля. Ранее бельгиец сделал себе имя как довольно успешный тренер «Андерлехта» и «Бернли», а в игровой карьере проделал большой путь в «Манчестер Сити», где получил лидерские качества и авторитет. Сейчас перед Компани стоят серьезные задачи вернуть «Баварию» на вершину чемпионата, а подобные слухи о его будущем не отвлекают его от работы. Сам же специалист отмечает, что сконцентрирован на ежедневной работе со своей командой и всегда открыто говорит о своих целях и приоритетах в профессии.