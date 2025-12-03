Ханс-Дитер Флик: не следил за игрой «Реала», все внимание уделяю «Барселоне»

Дата публикации: 03-12-2025 01:18

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что не смотрел матч мадридского «Реала» против «Жироны», который завершился с ничейным счетом 1:1. Немецкий специалист особо отметил, что все его внимание сейчас уделено исключительно подготовке своей команды и достижению максимального результата с каталонским клубом.

«Я не видел игру. Хотя мне приходили сообщения, и я знал, что там происходило что-то важное. После пробуждения я посмотрел нарезку лучших моментов, чтобы быть в курсе основных событий. Но мое главное внимание - только на команде, которую я тренирую. Концентрируюсь на 'Барселоне', и именно это для меня в данный момент самое важное», - приводит слова Флика издание Mundo Deportivo.

Ничейный результат в поединке между «Реалом» и «Жироной» позволил сине-гранатовым обойти главного конкурента в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь «Барселона» занимает первую строчку, опережая мадридцев на одно очко, что стало заметным достижением для команды Флика на нынешнем этапе сезона.

2 декабря, каталонский клуб провел отложенный матч 19-го тура чемпионата Испании. Команда Флика встретилась с еще одним столичным соперником — «Атлетико» из Мадрида.