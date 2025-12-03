Деку о трансферах «Барселоны»: не планируется никаких уходов

Дата публикации: 03-12-2025 17:00

Спортивный директор каталонской Барселоны Деку поделился мнением о грядущем зимнем трансферном окне и планах клуба на январь. Руководство Барселоны не планирует расставаться с кем-либо из игроков, в том числе и с голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном, несмотря на его текущие проблемы со здоровьем.

«Выходов? Никаких не будет, даже тер Штегена. В первую очередь ему нужно восстановиться, он остается важной частью нашей команды. К тому же, когда мы тщательно формировали этот состав, ясно понимали, какие перемены нам нужны как для нового сезона, так и для стабильности клуба в будущем. Сейчас у нас действительно непростая ситуация с травмами ключевых футболистов - это настоящий вызов, который закаляет команду и проверяет её на прочность. Однако найти достойного игрока, способного усилить нас зимой, крайне трудно, ведь на этом этапе трансферного рынка мало доступных качественных вариантов,» - приводятся слова Деку в издании Football Espana.

Сейчас после пятнадцати сыгранных туров чемпионата Испании, Барселона уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 37 очков. Команда уверенно опережает своих главных соперников - мадридский Реал, который отстает на четыре балла.

Руководство Барсы подчеркивает, что продолжит фокусироваться на внутренней стабильности состава и на возвращении травмированных лидеров, чтобы сохранить высокие шансы на успешное завершение сезона. Трансферная стратегия клуба остается сдержанной, и болельщикам не стоит ожидать громких покупок или резких изменений в январе. Главный акцент делается на выстраивание долгосрочной перспективы и поддержание завоеванных позиций как в национальном первенстве, так и на европейской арене.