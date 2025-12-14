«Реал» готов рассмотреть предложения по Камавинге за сумму около €100 млн

Дата публикации: 14-12-2025 15:02

Мадридский "Реал" может расстаться с 23-летним полузащитником Эдуарду Камавинга из-за ряда травм, которые футболист перенес в последние годы. Как сообщает Defensa Central, руководство клуба открыто к рассмотрению предложений по трансферу игрока, если сумма будет близка к 100 миллионам евро. Такой шаг обусловлен желанием "сливочных" обновить середину поля и инвестировать средства, полученные от продажи Камавинга, в укрепление состава новыми полузащитниками.

По сведениям источника, Камавинга еще может убедить руководство в своей надежности - у него есть текущий сезон, чтобы показать, что травмы остались в прошлом. Отмечается, что именно проблемы со здоровьем французского полузащитника стали основной причиной возможного расставания.

С начала августа 2025 года Камавинга пропустил в общей сложности 48 дней по причине травмы лодыжки. В текущей кампании он уже принял участие в 15 поединках во всех турнирах, где записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Контракт француза с мадридским "Реалом" действует до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро. Болельщикам и экспертам остается лишь гадать, последует ли крупный трансфер или полузащитник продолжит карьеру на "Сантьяго Бернабеу".