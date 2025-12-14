Алавес - Реал Мадрид 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 22:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
14 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|4
|пз
|Денис Суарес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|15
|нп
|Лукас Бое
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|19
|пз
|Даниель Себальос
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|11
|нп
|Родриго
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|16
|23
|8
|Хетафе
|15
|20
|9
|Эльче
|16
|19
|10
|Сельта
|15
|19
|11
|Алавес
|15
|18
|12
|Мальорка
|16
|17
|13
|Севилья
|15
|17
|14
|Райо Вальекано
|15
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|15
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9