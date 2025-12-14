00:33 ()
Алавес - Реал Мадрид 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 22:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
14 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Алавес
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
19ИспанияпзПабло Ибаньес
4ИспанияпзДенис Суарес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
15АргентинанпЛукас Бое
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
14ФранциязщОрельен Тчуамени
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
24ИспаниязщДин Хёйсен
19ИспанияпзДаниель Себальос
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
11Бразилиянп Родриго
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
13.04.2025Испания — Примера31-й турАлавес0 : 1Реал Мадрид
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2Алавес
14.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Мадрид5 : 0Алавес
21.12.2023Испания - Примера18-й турАлавес0 : 1Реал Мадрид
19.02.2022Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021Испания - Примера1-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021Испания - Примера20-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020Испания - Примера11-й турРеал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Реал Мадрид
06.12.2025Испания — Примера15-й турАлавес1 : 0
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд0 : 3Алавес
29.11.2025Испания — Примера14-й тур3 : 1Алавес
22.11.2025Испания — Примера13-й турАлавес0 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Алавес
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турРеал Мадрид1 : 2
07.12.2025Испания — Примера15-й турРеал Мадрид0 : 2
03.12.2025Испания — Примера19-й тур0 : 3Реал Мадрид
30.11.2025Испания — Примера14-й тур1 : 1Реал Мадрид
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 4Реал Мадрид
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1640
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1527
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1623
8 Хетафе1520
9 Эльче1619
10 Сельта1519
11 Алавес1518
12 Мальорка1617
13 Севилья1517
14 Райо Вальекано1517
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1515
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1510
20
Зона вылета
Леванте159

