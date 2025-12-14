Гвардиола побил рекорд Фергюсона в АПЛ

Дата публикации: 14-12-2025 21:11

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Эта победа получилась не только важной для турнирного положения команды, но и ознаменовалась историческим достижением для главного тренера "горожан".

Для Хосепа Гвардиолы этот успех стал уже 150-м в матчах английского чемпионата, когда команда под его руководством забивала три или больше голов за игру. Добиться столь впечатляющего результата испанский специалист сумел всего за 358 встреч в национальном первенстве. В результате Гвардиола опередил по этому показателю легендарного менеджера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, у которого 149 подобных побед, однако для этого понадобилось провести 522 матча. Таким образом, Гвардиола побил рекорд Фергюсона и стал новым обладателем выдающегося достижения в истории Премьер-лиги.

Напомним, Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. С тех пор под его руководством клуб завоевал шесть титулов чемпиона Англии, полностью изменив стиль игры команды и сделав ее одной из самых успешных в истории английского футбола. Его команды известны атакующим стилем, что позволяет неизменно радовать болельщиков большим количеством забитых голов и яркой игрой на каждом участке поля.

На данный момент по итогам 16 туров текущего розыгрыша Премьер-лиги "Манчестер Сити" заработал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Команда находится всего в двух очках от лидирующего "Арсенала", при этом у обеих команд одинаковое количество проведенных встреч. До финиша сезона еще много матчей, и борьба за чемпионский титул в Англии обещает быть очень горячей и насыщенной.