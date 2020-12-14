Марсель - Монако 14 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 14-12-2025 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монако, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Монако
Монако
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|18
|пз
|Артур Вермерен
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|22
|нп
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|12.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 2
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|05.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Марсель» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Ренн
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Лион
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Анже
|16
|22
|10
|Тулуза
|15
|20
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11