Суббота 13 декабря
Воскресенье 14 декабря
Марсель - Монако 14 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 14-12-2025 21:45
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монако, которое состоится 14 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Монако
Монако
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
5АргентиназщЛеонардо Балерди
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
18БельгияпзАртур Вермерен
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
22СШАнпТимоти Веа
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
4НидерландызщДжордан Тезе
22ГаназщМохаммед Салису
12БразилиязщКайо Энрике
15СенегалпзЛамин Камара
28ФранцияпзМамаду Кулибали
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
14ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
12.04.2025Франция — Лига 129-й турМонако3 : 0Марсель
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМарсель2 : 1Монако
27.01.2024Франция - Лига 119-й турМарсель2 : 2Монако
30.09.2023Франция - Лига 17-й турМонако3 : 2Марсель
28.01.2023Франция - Лига 120-й турМарсель1 : 1Монако
13.11.2022Франция - Лига 115-й турМонако2 : 3Марсель
06.03.2022Франция - Лига 127-й турМарсель0 : 1Монако
11.09.2021Франция - Лига 15-й турМонако0 : 2Марсель
23.01.2021Франция - Лига 121-й турМонако3 : 1Марсель
12.12.2020Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 1Монако
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Марсель
05.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Марсель
29.11.2025Франция — Лига 114-й турМарсель2 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМарсель2 : 1
21.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 5Марсель
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турМонако1 : 0
05.12.2025Франция — Лига 115-й тур1 : 0Монако
29.11.2025Франция — Лига 114-й турМонако1 : 0
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 2Монако
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур4 : 1Монако
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Лиги 1: «Марсель» — «Монако». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Ренн1627
6
Лига конференций
Лион1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Анже1622
10 Тулуза1520
11 Брест1619
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1511

Отзывы и комментарии к матчу

