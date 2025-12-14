Холанд превзошёл Роналду по числу голов за клубы АПЛ

Дата публикации: 14-12-2025 21:09

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд снова продемонстрировал свою потрясающую результативность в Английской Премьер-лиге. В поединке 16-го тура против "Кристал Пэлас", который завершился уверенной победой "горожан" со счетом 3:0, Холанд оформил дубль, благодаря чему ему удалось превзойти достижение Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за клубы АПЛ. Теперь на счету норвежца 147 голов в 168 матчах за все турниры в составе "Манчестер Сити", в то время как Роналду за свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" смог отличиться лишь 145 раз в 346 матчах. Такой прогресс демонстрирует, насколько быстро Холанд адаптировался к интенсивному английскому футболу и насколько велик его голевой потенциал. Стоит отметить, что в текущем сезоне 25-летний Холанд провел уже 22 встречи во всех соревнованиях, в которых сумел забить 23 мяча и отдать три результативные передачи. Эти показатели делают его не только одним из лучших нападающих современности, но и лидером своего клуба по забитым мячам, а также одним из претендентов на звание лучшего бомбардира сезона.