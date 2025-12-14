Пеп Гвардиола остался недоволен выступлением Фодена в матче АПЛ против «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 14-12-2025 23:13

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о выступлении полузащитника своей команды Филипа Фодена в матче 16-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». В этой встрече клуб из Манчестера одержал уверенную победу со счётом 3:0.

«Сегодня Фил Фоден сыграл не лучшим образом, допустил много потерь мяча, часто принимал поспешные решения в эпизодах, где можно было сыграть спокойнее, использовать контроль мяча и выбирать нужные моменты для ускорения. Ему необходимо больше спокойствия и хладнокровия в принятии решений, чтобы быть ещё полезнее для команды, - приводит слова Гвардиолы BBC. - Несмотря на это, он по-прежнему остается важной частью нашего коллектива, у Фила хороший командный дух и он работал с полной отдачей».

Стоит отметить, что Фоден отметился забитым голом в этом матче, отправив мяч в ворота соперника на 69-й минуте, и таким образом увеличил преимущество своей команды во второй половине встречи.

В нынешнем сезоне Фил Фоден уже провёл за «Манчестер Сити» 21 матч во всех турнирах, отличился 10 забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи партнёрам, что подтверждает его важную роль в составе команды Гвардиолы.