Дата публикации: 15-12-2025 01:13

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии команда Бенфика на выезде уверенно одержала победу над Морейренсе с убедительным счетом 4:0.

Главным героем встречи стал нападающий Орлов Вангелис Павлидис, который продемонстрировал великолепную игру и оформил хет-трик. Первый гол он забил на 36-й минуте, после чего добавил еще два точных удара во второй половине матча. Особое внимание стоит уделить украинскому полузащитнику Георгию Судакову, который принял активное участие во втором голе, помогая своей команде в атаке. Также еще один мяч на счету гостей записал Фредрик Эурснес, который отличился не только забитым голом, но и двумя результативными передачами.

Георгий Судаков вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, проявив себя на высоком уровне. Кроме того, с первых минут сыграл украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин. Вратарь провел весь матч без пропущенных голов, что стало для него уже 13-м "сухим" матчем в нынешнем сезоне.

После этой победы Бенфика набрала 32 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Морейренсе остаётся на восьмом месте, испытывая трудности в борьбе за более высокие позиции.

В ближайших планах Бенфики – матч национального Кубка против Фаренсе, после чего команда встретится с Фамаликаном в следующем туре чемпионата. Морейренсе, в свою очередь, готовится к поединку с Эштрелой, надеясь улучшить свои результаты в лиге.