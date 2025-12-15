01:43 ()
Рома - Комо 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
15 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Рома
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Комо, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Комо
Комо
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
17 Франция пз Ману Коне
18 Аргентина нп Матиас Соуле
11 Ирландия нп Эван Фергюсон
1 Франция вр Жан Бутез
27 Австрия зщ Стефан Пош
14 Испания зщ Хакобо Рамон
34 Бразилия зщ Диего Карлос
3 Испания зщ Алекс Валле
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
6 Франция пз Максанс Какере
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0Рома
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 3Рома
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Рома
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Рома0 : 1
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Рома2 : 1
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 3Рома
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 4 : 0Комо
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Комо2 : 0
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5Комо
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1427
5
Лига Европы
Болонья1425
6
Лига конференций
Комо1424
7 Ювентус1423
8 Лацио1522
9 Сассуоло1521
10 Удинезе1521
11 Кремонезе1520
12 Аталанта1519
13 Торино1517
14 Лечче1516
15 Кальяри1514
16 Дженоа1514
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1510
20
Зона вылета
Фиорентина156

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
