Рома - Комо 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
15 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Комо, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Комо
Комо
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|34
|зщ
|Диего Карлос
|3
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|6
|пз
|Максанс Какере
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|42
|нп
|Джейден Аддай
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|14
|25
| 6
Лига конференций
|Комо
|14
|24
|7
|Ювентус
|14
|23
|8
|Лацио
|15
|22
|9
|Сассуоло
|15
|21
|10
|Удинезе
|15
|21
|11
|Кремонезе
|15
|20
|12
|Аталанта
|15
|19
|13
|Торино
|15
|17
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Дженоа
|15
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|15
|6