«Реал» обыграл «Алавес» в 16-м туре Ла Лиги сезона-2025/26

Дата публикации: 15-12-2025 01:10

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2025-2026, в котором встречались команды «Алавес» и мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория (Испания), а главным судьёй поединка был назначен Виктор Гарсия Вердура. Победу в непростом матче одержали футболисты «Реала» со счётом 2:1, благодаря чему мадридский гранд продолжил свою борьбу за лидерство в национальном первенстве.

Счёт в поединке был открыт уже на 24-й минуте: французский нападающий Килиан Мбаппе отличился забитым мячом после паса полузащитника Джуда Беллингема, вывив «Реал» вперёд. Однако хозяева поля смогли отыграться - на 69-й минуте Карлос Висенте, который только что вышел на замену, сравнял счёт, порадовав болельщиков «Алавес». Тем не менее, уже на 76-й минуте бразилец Родриго забил победный гол после передачи от Винисиуса Жуниора, окончательно установив итоговый результат встречи - 2:1 в пользу гостей.

После этой победы «Реал» набрал 39 очков в 17 сыгранных матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Сейчас отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка. «Алавес» располагается на 12-м месте, имея в своём активе 18 очков после 16 встреч. Оба коллектива продолжают борьбу за свои цели в сезоне.