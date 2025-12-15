01:43 ()
Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Дания Хенрик Педерсен
История личных встреч
01.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2Дерби Каунти
01.12.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Дерби Каунти1 : 2Шеффилд Уэнсдей
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти3 : 3Шеффилд Уэнсдей
01.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Дерби Каунти
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 3Дерби Каунти
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Дерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Дерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Дерби Каунти
13.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Дерби Каунти
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Дерби Каунти2 : 0Шеффилд Уэнсдей
09.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 3
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Шеффилд Уэнсдей
10.12.2025 Англия — Чемпионшип 20-й тур Дерби Каунти1 : 1
06.12.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Дерби Каунти1 : 3
29.11.2025 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 1Дерби Каунти
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 2Дерби Каунти
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Дерби Каунти2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити2147
2
Повышение
Мидлсбро2142
3
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд2135
4
Плей-офф за повышение
Миллуолл2135
5
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун2134
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити2134
7 Сток Сити2133
8 Лестер Сити2131
9 Куинз Парк Рейнджерс2131
10 Саутгемптон2130
11 Бристоль Сити2130
12 Бирмингем Сити2129
13 Уотфорд2129
14 Рексем2128
15 Вест Бромвич Альбион2128
16 Дерби Каунти2027
17 Чарльтон Атлетик2024
18 Шеффилд Юнайтед2123
19 Суонси Сити2123
20 Блэкберн Роверс2022
21 Портсмут2020
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед2119
23
Зона вылета
Норвич Сити2117
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей19-9

