Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
|Хенрик Педерсен
История личных встреч
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|4 : 2
|01.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 3
|01.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 3
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|13.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 3
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|3 : 1
|10.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 3
|29.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|21
|47
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|21
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|21
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|21
|35
| 5
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|21
|34
| 6
Плей-офф за повышение
|Халл Сити
|21
|34
|7
|Сток Сити
|21
|33
|8
|Лестер Сити
|21
|31
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|31
|10
|Саутгемптон
|21
|30
|11
|Бристоль Сити
|21
|30
|12
|Бирмингем Сити
|21
|29
|13
|Уотфорд
|21
|29
|14
|Рексем
|21
|28
|15
|Вест Бромвич Альбион
|21
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|27
|17
|Чарльтон Атлетик
|20
|24
|18
|Шеффилд Юнайтед
|21
|23
|19
|Суонси Сити
|21
|23
|20
|Блэкберн Роверс
|20
|22
|21
|Портсмут
|20
|20
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|21
|19
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|21
|17
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|19
|-9