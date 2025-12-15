Райо Вальекано - Бетис 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Херард Гумбау
|21
|пз
|Фран Перес
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|7
|нп
|Иси Паласон
|25
|вр
|Пау Лопес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|15
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|16
|30
| 6
Лига конференций
|Бетис
|15
|24
|7
|Атлетик Б
|17
|23
|8
|Сельта
|16
|22
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Севилья
|16
|20
|11
|Эльче
|16
|19
|12
|Алавес
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|15
|17
|14
|Мальорка
|16
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|16
|16
|Осасуна
|16
|15
|17
|Жирона
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|16
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Леванте
|15
|9