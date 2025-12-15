01:43 ()
Райо Вальекано - Бетис 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
15 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Райо Вальекано
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Бетис
Севилья
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
23 Испания пз Оскар Мартин
15 Испания пз Херард Гумбау
21 Испания пз Фран Перес
18 Испания нп Альваро Гарсия
7 Испания нп Иси Паласон
25 Испания вр Пау Лопес
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
8 Испания пз Пабло Форнальс
21 Испания пз Марк Рока
7 Бразилия пз Антони
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Испания пз Родриго Рикельме
24 Испания нп Айтор Руибаль
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Райо Вальекано2 : 2Бетис
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Бетис1 : 1Райо Вальекано
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано2 : 0Бетис
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Бетис1 : 0Райо Вальекано
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1Райо Вальекано
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Бетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Райо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано1 : 1Бетис
24.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Бетис3 : 2Райо Вальекано
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 2Райо Вальекано
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 0Райо Вальекано
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2 ДВРайо Вальекано
01.12.2025 Испания — Примера 14-й тур Райо Вальекано1 : 1
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Райо Вальекано
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 3Бетис
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Бетис3 : 5
30.11.2025 Испания — Примера 14-й тур 0 : 2Бетис
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Бетис2 : 1
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Бетис1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1743
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Вильярреал1535
4
Лига чемпионов
Атлетико М1734
5
Лига Европы
Эспаньол1630
6
Лига конференций
Бетис1524
7 Атлетик Б1723
8 Сельта1622
9 Хетафе1620
10 Севилья1620
11 Эльче1619
12 Алавес1518
13 Райо Вальекано1517
14 Мальорка1617
15 Реал Сосьедад1616
16 Осасуна1615
17 Жирона1615
18
Зона вылета
Валенсия1615
19
Зона вылета
Овьедо1610
20
Зона вылета
Леванте159

