Месси определился с моментом перехода в крупный европейский клуб

Дата публикации: 15-12-2025 01:14

В клубе «Барселона» уже начинается активная предвыборная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся в 2026 году.

Несмотря на то, что Жоан Лапорта по-прежнему считается главным фаворитом на пост главы клуба, его конкурент Виктор Фонт стремительно укрепляет свои позиции. Главным лозунгом его предвыборной программы является попытка вернуть Лионеля Месси, чтобы он сыграл так называемый «последний танец» на новом стадионе Камп Ноу.

Сам Виктор Фонт утверждает, что в случае его победы первым действием станет звонок аргентинской легенде.

По информации, Месси намерен дождаться итогов выборов и не выражать открытой поддержки ни одному из кандидатов до объявления окончательных результатов. Аргентинский футболист готов вернуться в «Барселону» только после того, как станет ясен новый президент клуба.

Таким образом, выборы 2026 года обещают стать судьбоносными не только для истории клуба, но и для дальнейшей карьеры одного из величайших игроков мира. В преддверии этого события болельщики активно обсуждают возможность возвращения Месси в родной клуб и создание новой легендарной эпохи на Камп Ноу.