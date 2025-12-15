«Ювентус» обыграл «Болонью», сыграя в большинстве, в матче 15-го тура Серии А

Дата публикации: 15-12-2025 01:07

В 15-м туре чемпионата Италии по футболу встречались «Болонья» и «Ювентус». Матч прошёл на арене «Ренато Далль'Ара» в Болонье, где хозяева принимали туринскую команду. Главным судьёй поединка был Давиде Масса, который внимательно контролировал игру на протяжении всех 90 минут. Победу в этом противостоянии одержал «Ювентус» - единственный гол в матче обеспечил успех подопечным туринского клуба. Итоговый счёт встречи - 1:0 в пользу гостей.

Победный гол был забит на 64-й минуте: защитник Хуан Кабаль, который только-только вышел на поле, уверенно отличился, воспользовавшись ошибкой соперника. Уже через пять минут команды оказались в неравных составах: защитник «Болоньи» из Норвегии Торбьёрн Хеггем схлопотал прямую красную карточку, оставив своих партнёров бороться вдевятером.

После этой важной победы «Ювентус» увеличил количество очков в таблице до 26, поднялся на пятую строчку и сумел опередить «Болонью», которая после поражения опустилась на шестое место с 25 баллами. Команда Винченцо Итальяно теперь вынуждена вести борьбу за возвращение в топ-5. Турнирная интрига Серии А сезона 2025/2026 с каждым туром только нарастает.