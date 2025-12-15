Порту - Эштрела 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 22:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эштрела, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эштрела
Амадора
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|30
|зщ
|Луан Патрик
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|19
|пз
|Паулу Морейра
|6
|пз
|Умар Нгом
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|98
|нп
|Кикаш
|11
|нп
|Жовани Кабрал
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Фамаликан
|14
|23
|6
|Брага
|13
|22
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|14
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|14
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3