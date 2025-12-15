01:43 ()
Порту - Эштрела 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 22:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
15 Декабря 2025 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Порту
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эштрела, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Эштрела
Амадора
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
79 Болгария зщ Атанас Чернев
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
19 Португалия пз Паулу Морейра
6 Мавритания пз Умар Нгом
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
98 Португалия нп Кикаш
11 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Эштрела2 : 0Порту
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0Эштрела
17.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Порту2 : 0Эштрела
15.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1Порту
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 2Порту
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Порту1 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Порту3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Порту3 : 0
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела3 : 1
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Эштрела
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 3 : 5Эштрела
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Фамаликан1423
6 Брага1322
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1317
10 Риу Аве1416
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1414
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС143

Отзывы и комментарии к матчу

