Брага - Санта-Клара 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 20:45
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
15 Декабря 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Санта-Клара, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Санта-Клара
Понта-Делгада
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|77
|нп
|Габри Мартинес
|18
|нп
|Пау Виктор
|39
|нп
|Фран Наварро
|21
|нп
|Рикарду Орта
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|11
|пз
|Brenner
|35
|пз
|Sergio Araujo
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 3
|05.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 4
|28.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
|26.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|25.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Фамаликан
|14
|23
|6
|Брага
|13
|22
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|14
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|14
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3