Брага - Санта-Клара 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 20:45
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
15 Декабря 2025 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Брага
Санта-Клара

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Санта-Клара, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Санта-Клара
Понта-Делгада
1 Чехия вр Лукаш Горничек
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
77 Испания нп Габри Мартинес
18 Испания нп Пау Виктор
39 Испания нп Фран Наварро
21 Португалия нп Рикарду Орта
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
6 Бразилия пз Адриано
8 Португалия пз Педру Феррейра
11 Бразилия пз Brenner
35 Португалия пз Sergio Araujo
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Брага1 : 1Санта-Клара
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 2Брага
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Брага5 : 3Санта-Клара
05.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 4Брага
28.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Брага0 : 0Санта-Клара
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Брага6 : 0Санта-Клара
26.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 1Брага
14.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Санта-Клара0 : 1Брага
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Брага2 : 1Санта-Клара
25.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Брага0 : 1Санта-Клара
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 1Брага
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 2Брага
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 4Брага
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 1Брага
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Брага4 : 2
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 1Санта-Клара
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Санта-Клара3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Фамаликан1423
6 Брага1322
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1317
10 Риу Аве1416
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1414
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС143

