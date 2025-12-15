Насьонал - Тондела 15 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 15-12-2025 19:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Тондела, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Тондела
Тондела
|1
|вр
|Кайке
|16
|зщ
|Alan Nunez
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|24
|зщ
|Ленни Валлье
|28
|пз
|Лизиеро
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|17
|пз
|Mootaz Nourani
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|79
|пз
|Угу Феликс
|7
|нп
|Pedro Henryque
|70
|нп
|Moudjatovic
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Иву Виейра
История личных встреч
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|02.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|28.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|05.10.2018
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|22.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|11.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|31.01.2016
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|30.08.2015
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 6
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|13
|37
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|35
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|14
|32
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|14
|25
|5
|Фамаликан
|14
|23
|6
|Брага
|13
|22
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|8
|Морейренсе
|14
|20
|9
|Алверка
|13
|17
|10
|Риу Аве
|14
|16
|11
|Санта-Клара
|13
|15
|12
|Эштрела
|13
|14
|13
|Эшторил
|14
|14
|14
|Насьонал
|13
|12
|15
|Каза Пия
|14
|10
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|13
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|14
|3