01:43 ()
Свернуть список

Насьонал - Тондела 15 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 15-12-2025 19:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Насьонал
Тондела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Тондела, которое состоится 15 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Тондела
Тондела
1 Бразилия вр Кайке
16 Парагвай зщ Alan Nunez
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
24 Франция зщ Ленни Валлье
28 Бразилия пз Лизиеро
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
17 Тунис пз Mootaz Nourani
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
79 Португалия пз Угу Феликс
7 Бразилия нп Pedro Henryque
70 Кот-д'Ивуар нп Moudjatovic
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал1 : 0Тондела
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Тондела2 : 1Насьонал
27.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Насьонал2 : 0Тондела
02.03.2019 Португалия - Примейра 24-й тур Насьонал3 : 2Тондела
28.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 3-й тур Тондела2 : 1Насьонал
05.10.2018 Португалия - Примейра 7-й тур Тондела1 : 1Насьонал
22.04.2017 Португалия - Примейра 30-й тур Тондела2 : 0Насьонал
11.12.2016 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал3 : 2Тондела
31.01.2016 Португалия - Примейра 20-й тур Насьонал3 : 1Тондела
30.08.2015 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела1 : 0Насьонал
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Насьонал
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 4 : 2Насьонал
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Насьонал
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал0 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Тондела
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Тондела0 : 0 5 : 6
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Тондела0 : 1
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 2Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1337
2
Лига чемпионов
Спортинг1435
3
Лига Европы
Бенфика1432
4
Лига конференций
Жил Висенте1425
5 Фамаликан1423
6 Брага1322
7 Витория Гимарайнш1421
8 Морейренсе1420
9 Алверка1317
10 Риу Аве1416
11 Санта-Клара1315
12 Эштрела1314
13 Эшторил1414
14 Насьонал1312
15 Каза Пия1410
16
Стыковая зона
Тондела139
17
Зона вылета
Арока139
18
Зона вылета
АВС143

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close